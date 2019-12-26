Правительство вводит электронную систему растаможивания автомобилей, - Криклий

Кабинет министров Украины вводит электронную систему растаможивания автомобилей. Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает "112 Украина".

Только что мы презентовали систему "Электронный транспортный портал", где мы продемонстрировали, как в несколько кликов можно будет делать бронирование этих разрешений, чтобы не стоять в очередях, не жаловаться. Мы делаем это в цифровом формате. Пока дополнительно убирается это разрешение, в дальнейшем я рассчитываю, что будет с той же Польшей вообще цифровой обмен,

- заявил Криклий.

Криклий отметил, что Украина получила от Польши 15 тыс. разрешений. Сейчас в наличии осталось более 3 тысяч. Перевозчики имеют возможность обратиться за разрешением и получить его.

Отмечается, что с сегодняшнего дня разрешения можно забронировать.

По словам Криклия, на следующий год, в январе, Украина, возможно, подпишет либерализацию относительно автоперевозки с Беларусью.