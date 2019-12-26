В Китае запустили коммерческую суборбитальну ракету-носитель

На северо-западе Китая запустили коммерческую суборбитальную ракету-носитель Таньсо-1.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Xinhua.

Коммерческая суборбитальная ракета-носитель, разработанная частной китайской компанией, была запущена (26 декабря — ред.) в 16:50 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая,

- говорится в сообщении.

Как сообщает Xinhua, ракета Таньсо-1 была разработана компанией Space Trek. Отмечается, что это - первый запуск ракеты, разработанной данной компанией.

Ракета может служить для различных целей: метеорологического наблюдения, тестирования микрогравитации и проверки грузоподъемности спутника.

Как сообщалось, в Китае по состоянию на декабрь 2019 г. насчитывалось более 60 частных компаний, работающих в области коммерческого освоения космоса.