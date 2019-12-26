Динозавры могли быть отравлены до падения астероида

Ученые утверждают, что в последнем мел-палеогеновом массовом вымирании, случившееся 66 миллионов лет назад, виноват огромный астероид, размером с небольшой город. Небесная глыба упала в Мексиканский залив и вызвала невероятной мощности взрыв, сопоставимый с силой 10 миллиардов атомных бомб эпохи Второй мировой войны. Однако последние исследования показывают, что динозавры были уже мертвы к моменту апокалипсиса.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, предполагает массовое отравление ящеров ртутью. Анализ окаменелостей морских моллюсков мелового периода показал значительное увеличение количества ртути в костях.

Исследователи из Мичиганского университета высказали предположение, что в меловой период в атмосферу начало попадать огромнейшее количество ртути в результате массивных извержений вулканов, которые раньше были на территории Индии. Остатки этих извержений сейчас известны как Деканские траппы.

Такие токсичные извержения продолжались почти 30 тысяч лет. В результате деятельности вулканов температура на Земле сильно повысилась из-за парникового эффекта, океанические воды стали теплее, и, как следствие, повысился уровень токсичной ртути по всему миру.

Дело в том, что ртуть имеет свойство накапливаться в организме, оказывая вредное и токсичное воздействие, медленно отравляя организм животных. Исследователи высказали предположение, что большинство ящеров уже были мертвы, когда астероид ударил по планете.

В наше время крупнейшим источником ртути являются активно работающие угольные электростанции и золотые прииски. Их деятельность невероятно сильно загрязняет окружающую среду этим токсичным металлом. Когда исследователи сравнили уровни ртути из ископаемых с теми, которые были собраны в современном месте загрязнения промышленной ртути в долине Шенандоа, их уровни были примерно эквивалентны.

Невероятно обнаружить тот факт, что самые высокие концентрации ртути в прошлом аналогичны по уровню загрязнения с современными показателями из-за антропогенной деятельности человека,

– прокомментировал свое открытие ведущий автор исследования Кайл Мейер.

Ученые утверждают, что подобные аномалии с отложениями ртути находили в отложениях и раньше, но они никогда не обнаруживались внутри ископаемых. Таким образом, новый метод в дальнейшем может помочь изучении массовых вымираний и потрясений в геологических данных.