В эти дни отмечается 40-я годовщина ввода советских войск в Афганистан. Ветераны-афганцы, а также родственники служивших собрались у памятника воинам-афганцам, чтобы почти память ушедших боевых товарищей.

Я один из тех людей, который в 79-м году 27-го числа выстраивал колонны, а 28-го мы уже заехали в Афганистан. 40 лет уже прошло. Мне тогда было восемнадцать, только после школы. Всегда чувствую боль в душе, потому что очень много ребят тогда полегло, а на сегодня умерло еще больше, чем погибло. Мы всегда собираемся в этот день, чтим память о тех погибших, общаемся, так что для нас это память, для нас это история, и, думаю, так будет до конца нашей жизни,

- поделился председатель Одесского областного Союза ветеранов воинов-интернационалистов Афанасий Радукан.

Уже много лет поддержку областному Союзу ветеранов воинов-интернационалистов оказывает Украинская морская партия Сергея Кивалова. Вместе с афганцами почтить память погибших пришли и депутаты политической силы.

Сегодня возникает очень много социальных вопросов, связанных с афганцами. К сожалению, не все сегодня с понимаем относятся к этой категории населения. Украинская морская партия и ее лидер Сергей Васильевич Кивалов - мы всегда рядом, всегда помогаем, поддерживаем, и это очень важно. Сегодня не мне давать оценку этим событиям и говорить о необходимости ввода войск на территорию чужого государства, но наша обязанность, наш долг помнить и поддерживать этих людей за те геройские дела, за их подвиги, которые они совершили. Они прошли очень серьезные испытания и сегодня заслужили, чтобы власть и местная, и государственная, была повернута к ним лицом, - отметил глава областной организации Украинской морской партии Сергея Кивалова Вадим Подгородинский.

За последние годы отношение государства к тем, кто выполнял свой интернациональный долг, изменилось не в лучшую сторону. Воины-интернационалисты уже не в приоритете власти, о них вспоминают все реже, им сокращают льготы, урезают социальные стандарты, поэтому ветеранам приходится рассчитывать в основном на поддержку из местных бюджетов.

Мы считаем, что нужно навести порядок в ветеранском законе, чтобы каждый ветеран сегодня получал свои льготы, заслуженную пенсию, компенсацию. Нам было по 18 лет, мы честно выполняли свой долг и тратили свое здоровье. На сегодняшний день я бы хотел поблагодарить Сергея Васильевича Кивалова и Украинскую морскую партию, благодаря которым инвалиды и семьи погибших каждый месяц получают хорошую компенсацию из городского бюджета,

- отметил Афанасий Радукан.

Поддерживает ветеранов-афганцев, инвалидов и семьи погибших непосредственно и лидер Украинской морской партии, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.

Вчера только созванивался с Сергеем Васильевичем, и хотел бы поблагодарить его за то, что всегда относится к нам с уважением. Мы, ветераны, аполитичны, стараемся не быть ни в какой партии. Вроде бы партий много, но партия Сергея Кивалова нам всегда симпатизирует. Она всегда с нами, на любых праздниках мы вместе отмечаем, вместе чтим память, помогаем ребятам-инвалидам, семьям погибших, так что, думаю, именно такие партии должны быть в нашей жизни,

- добавил Афанасий Радукан.

Война в Афганистане началась в декабре 1979 года. Она продолжалась до вывода основной массы советских войск 15 февраля 1989 года. В результате войны погибло около 15 тысяч советских военнослужащих.