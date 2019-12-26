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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Студия «Квартал 95» продала новый сериал «Папик» российскому телеканалу

Категория: Новости / Культура и искусство

Студия «Квартал 95» продала новый сериал «Папик» российскому телеканалу

Российский телеканал "СТС" покажет новый сериал украинской студии "Квартал 95" под названием "Папик".

Об этом сообщается на сайте телеканала.

“20 января в 19:00 на “СТС” состоится российская премьера лирической комедии “Папик”, главного украинского телехита 2019 года от студии “Квартал 95”, — говорится в анонсе.

Отмечается, что права на показ сериала “СТС” приобрел у дистрибьютора — шведской компании Eccho Rights.

“Папик” — русскоязычный мелодраматический комедийный телесериал, снят в Украине студией “Квартал 95” по заказу телеканала “1+1”. Съемки проходили в Киеве и Киевской области. Премьера 1-го сезона с 16-ти серий состоялась на телеканале “1+1” в декабре 2019 года.

По информации телеканала “1+1” Папик стал лучшей сериальной премьерой осеннего сезона на украинском ТВ по аудиториям 18-54 (Украина) и 18-54 (50+). Первые две серии лирической комедии просмотрели 3,8 млн зрителей.

Студия «Квартал 95» продала новый сериал «Папик» российскому телеканалу

Главным героем новой истории стал всеми забытый пожилой актёр, единственный «капитал» которого — долги за квартиру и сбережения на похороны. Устав от унылой жизни, дед хочет расстаться с ней красиво, поэтому перед смертью заглядывает в барбершоп. Заполучив стильную причёску и бороду хипстера, пенсионер едет в ночной клуб, где знакомится с эффектной девушкой. Охотница на «папиков» принимает его за миллионера и решает охмурить.

Исполнители главных ролей Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая признавались, что попали в проект без проб. На съёмках главным испытанием для Станислава стал грим «папика»: в сериале самый популярный актёр Украины сменил четыре бороды.

Станислав Боклан: «В реальной жизни никогда не носил бороду, поэтому поначалу было некомфортно. А вот стрижка понравилась! Сначала не воспринимал себя в новом образе, но дети сказали, что мне очень идёт».

Стоит отметить, что сериал был раскритикован за русификацию: главные герои сериала общаются исключительно на русском, а в кадрах мелькают указатели и документы, преднамеренно переведенные с украинского языка.

Ранее стало известно, что российский телеканал “ТНТ”, принадлежащего “Газпром медиа”, начнет показывать сериал “Слуга народа”, главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский. После показа первых трех серий “ТНТ” снял сериал с эфира.



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