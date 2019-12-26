Студия «Квартал 95» продала новый сериал «Папик» российскому телеканалу

Российский телеканал "СТС" покажет новый сериал украинской студии "Квартал 95" под названием "Папик".

Об этом сообщается на сайте телеканала.

“20 января в 19:00 на “СТС” состоится российская премьера лирической комедии “Папик”, главного украинского телехита 2019 года от студии “Квартал 95”, — говорится в анонсе.

Отмечается, что права на показ сериала “СТС” приобрел у дистрибьютора — шведской компании Eccho Rights.

“Папик” — русскоязычный мелодраматический комедийный телесериал, снят в Украине студией “Квартал 95” по заказу телеканала “1+1”. Съемки проходили в Киеве и Киевской области. Премьера 1-го сезона с 16-ти серий состоялась на телеканале “1+1” в декабре 2019 года.

По информации телеканала “1+1” Папик стал лучшей сериальной премьерой осеннего сезона на украинском ТВ по аудиториям 18-54 (Украина) и 18-54 (50+). Первые две серии лирической комедии просмотрели 3,8 млн зрителей.

Главным героем новой истории стал всеми забытый пожилой актёр, единственный «капитал» которого — долги за квартиру и сбережения на похороны. Устав от унылой жизни, дед хочет расстаться с ней красиво, поэтому перед смертью заглядывает в барбершоп. Заполучив стильную причёску и бороду хипстера, пенсионер едет в ночной клуб, где знакомится с эффектной девушкой. Охотница на «папиков» принимает его за миллионера и решает охмурить.

Исполнители главных ролей Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая признавались, что попали в проект без проб. На съёмках главным испытанием для Станислава стал грим «папика»: в сериале самый популярный актёр Украины сменил четыре бороды.

Станислав Боклан: «В реальной жизни никогда не носил бороду, поэтому поначалу было некомфортно. А вот стрижка понравилась! Сначала не воспринимал себя в новом образе, но дети сказали, что мне очень идёт».

Стоит отметить, что сериал был раскритикован за русификацию: главные герои сериала общаются исключительно на русском, а в кадрах мелькают указатели и документы, преднамеренно переведенные с украинского языка.

Ранее стало известно, что российский телеканал “ТНТ”, принадлежащего “Газпром медиа”, начнет показывать сериал “Слуга народа”, главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский. После показа первых трех серий “ТНТ” снял сериал с эфира.