Сколько платят рабочим специалистам в Украине – исследование

Среди наиболее популярных по количеству вакансий рабочих специалистов больше всего платят водителям и монтажникам - в среднем 15 тысяч гривен в месяц.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами OLX Работа, сообщает ЕП

Отмечается, что зарплаты официантов - на 2 тысячи гривен выше, чем в среднем по барно-ресторанной сфере.

"Вакансия продавца стала наиболее популярной среди рабочих профессий в 2019 году. Работодатели разместили более 25 630 объявлений о поиске сотрудников. Зарплату им предлагают примерно 8000 грн в месяц, это на 300 грн больше, чем средний заработок в сфере торговли", - говорится в сообщении.

На втором месте по количеству вакансий оказалась профессия водителя, этих специалистов искали 18 390 раз. Зарплаты им обещали почти в 2 раза больше, чем у продавцов - 15 тыс грн. Средние доходы в сфере транспорта и логистики ниже - 11 300 грн в месяц.

Среди наиболее популярных по количеству вакансий рабочих специалистов больше всего платят водителям и монтажникам - в среднем 15 тысяч гривен в месяц.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами OLX Работа.

Отмечается, что зарплаты официантов - на 2 тысячи гривен выше, чем в среднем по барно-ресторанной сфере.

"Вакансия продавца стала наиболее популярной среди рабочих профессий в 2019 году. Работодатели разместили более 25 630 объявлений о поиске сотрудников. Зарплату им предлагают примерно 8000 грн в месяц, это на 300 грн больше, чем средний заработок в сфере торговли", - говорится в сообщении.

На втором месте по количеству вакансий оказалась профессия водителя, этих специалистов искали 18 390 раз. Зарплаты им обещали почти в 2 раза больше, чем у продавцов - 15 тыс грн. Средние доходы в сфере транспорта и логистики ниже - 11 300 грн в месяц.

"Первую тройку заканчивают повара - для их поиска по 2019 на OLX Работа разместили более 8 300 вакансий. Их зарплаты одни из самых высоких в рейтинге - 10 000 грн. На 1000 грн меньше предлагают грузчикам - в среднем 9 000 грн в месяц. Они также среди самых нужных работников - работодатели опубликовали 4 610 вакансий, чтобы их найти", - свидетельствуют результаты исследования.