За капремонт тротуара на участке улицы в центре Одессы заплатят пять миллионов

Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета объявило тендер для поиска подрядчика, которому заплатят за капитальный ремонт тротуара на одном из участков улицы Нежинской в центре города.

Соответствующая информация опубликована в системе электронных закупок Prozorro.

По данным системы, аукцион с ожидаемой стоимостью закупки в 5 миллионов 534,5 тысячи гривен состоится 29 января 2020 года.

Речь идет об участке улицы от Дворянской до Льва Толстого. Общая площадь покрытия, которое следует отремонтировать – 3 тысячи 736 квадратных метров.

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