Звуки саксофона заполнили один из старейших отелей Одессы

Одесская саксофонистка Анна Степанова, лауреат международных фестивалей и конкурсов, основатель международного конкурса саксофонистов «Золотой саксофон» и международного фестиваля «Сакс-академия», порадовала своих зрителей новой рождественской программой. Концерт под названием «Саксофон. Рояль. Кино» прошел при поддержке почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова в Большом зале гостиницы «Лондонская». Вместе с Анной выступили – квартет саксофонистов «Лето», лауреат международных премий концертмейстер Алина Падалка, а визуально сопровождение обеспечивал vj SKH (Степан Сух).
Новая концертная площадка была совсем недавно открыта создателями популярного проекта «Концерты в Кирхе» - группой KGroup Music Art Promo.
По ее словам, организаторы ставили перед собой задачу не только поднять уровень одесского слушателя, но и в какой-то мере «расколдовать» «Лондонскую» от некого образа недоступности, поскольку, многие одесситы даже боялись сюда зайти. Концерт «Саксофон. Рояль. Кино» стал третей программой в рамках первого арт-сезон одного из старейших отелей города. Несмотря на малоизвестную среди почитателей музыки локацию, зал был полон. Побывать на концерте в «Лондонской» так же получили возможность сто многодетных семей, которые и раньше были частыми посетителями концертов от KGroup Music Art Promo.
Сергей Кивалов поддерживает творческой деятельность Анны Степановой на протяжении многих лет. При его содействии был организованы такие крупные проекты как Международный фестиваль «Золотой саксофон», международный фестиваль «Сакс-академия», а также мастер-классы для юных саксофонистов.
Рождественский арт-сезон в «Лондонской» будет иметь продолжение. На Старый новый год одесситов приглашают послушать Моцарта в исполнении ансамбля «Гармония мира» и Вероники Струк, известной как органист кафедрального собора Святого Павла. А 19 января в «Лондонской» состоится «Почти Новогодний концерт» так же с участием Анны Степановой. Это будет настоящее арт-шоу, где будут звучать сразу шесть саксофонов в сопровождении камерного оркестра под руководством заслуженного артиста Украины Игоря Чернецкого.