Звуки саксофона заполнили один из старейших отелей Одессы

Одесская саксофонистка Анна Степанова, лауреат международных фестивалей и конкурсов, основатель международного конкурса саксофонистов «Золотой саксофон» и международного фестиваля «Сакс-академия», порадовала своих зрителей новой рождественской программой. Концерт под названием «Саксофон. Рояль. Кино» прошел при поддержке почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова в Большом зале гостиницы «Лондонская». Вместе с Анной выступили – квартет саксофонистов «Лето», лауреат международных премий концертмейстер Алина Падалка, а визуально сопровождение обеспечивал vj SKH (Степан Сух).

Новая концертная площадка была совсем недавно открыта создателями популярного проекта «Концерты в Кирхе» - группой KGroup Music Art Promo.

Мы задумались о том, что еще можно сделать такого вдохновляющего, и пришла идея сделать концерты в красивых особняках. Взгляд пал на такое прекрасное место как отель «Лондонская». Это здание было построено в начале 19 века, здесь прекрасный зал, который был спроектирован под балы, поэтому здесь идеальная акустика. Мы встретились с дирекцией отеля, нашу идею поддержали, и так появился проект «Арт-сезон в Лондонской». Мы постарались перенести сюда все самое яркое из своих предыдущих проектов, но в контексте этого зала все настолько переигралось, что звучит совершенно по-новому,

- рассказывает арт-директор и соучредитель KGroup Music Art Promo Валерия Виноградова.

По ее словам, организаторы ставили перед собой задачу не только поднять уровень одесского слушателя, но и в какой-то мере «расколдовать» «Лондонскую» от некого образа недоступности, поскольку, многие одесситы даже боялись сюда зайти. Концерт «Саксофон. Рояль. Кино» стал третей программой в рамках первого арт-сезон одного из старейших отелей города. Несмотря на малоизвестную среди почитателей музыки локацию, зал был полон. Побывать на концерте в «Лондонской» так же получили возможность сто многодетных семей, которые и раньше были частыми посетителями концертов от KGroup Music Art Promo.

Мы подготовили интересную программу. Она включает в себя классические произведения – Томазо Витали, Иоганна Себастьяна Баха, которые мы будем чередовать с традиционными рождественскими песнопениями, популярными американскими, украинскими и советскими композициями из кинофильмов. Интересно, что украинские народные колядки, щедривки на саксофоне будут исполнять мои китайские студенты,

- поделилась Анна Степанова.

Мы исполняем «Либертанго», «Jingle bells» и украинские колядки. Я очень люблю музыку и уже шесть лет играю на саксофоне,

- рассказал участник ансамбля Ли Дженьтао.

Сергей Кивалов поддерживает творческой деятельность Анны Степановой на протяжении многих лет. При его содействии был организованы такие крупные проекты как Международный фестиваль «Золотой саксофон», международный фестиваль «Сакс-академия», а также мастер-классы для юных саксофонистов.

Мы благодарим Сергея Васильевича Кивалова за помощь, за поддержку, которую он оказывает молодым музыкантам и молодым дарованиям Одессы,

- отметила Анна Степанова.

Рождественский арт-сезон в «Лондонской» будет иметь продолжение. На Старый новый год одесситов приглашают послушать Моцарта в исполнении ансамбля «Гармония мира» и Вероники Струк, известной как органист кафедрального собора Святого Павла. А 19 января в «Лондонской» состоится «Почти Новогодний концерт» так же с участием Анны Степановой. Это будет настоящее арт-шоу, где будут звучать сразу шесть саксофонов в сопровождении камерного оркестра под руководством заслуженного артиста Украины Игоря Чернецкого.