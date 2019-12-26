Одесский архитектор предложил свое видение обновления Французского бульвара

Архитектор Аркадий Шупляков опубликовал на своей странице в Facebook собственную концепцию реконструкции Французского бульвара в Одессе, не предусматривающую расширения проезжей части, но зато с восстановлением ряда деревьев между трамвайными рельсами и дорогой.

Кроме того, архитектор предлагает сделать приподнятыми трамвайные остановки и пешеходные переходы. Причем последние оборудовать кое-где островками безопасности.

Что касается поворотов к пляжам и жилым комплексам, то в этих местах Аркадий Шуляков предлагает организовываются левоповоротные полосы, так как именно в этих местах возникают пробки из-за очередей на поворот. При этом тут придется пожертвовать вторым рядом деревьев.

«У университета, киностудии, клиники и других мест, где необходима парковка, есть возможность организовать парковочные карманы. Парковка там должна быть дорогая и ограниченная по времени. Во всех остальных местах тротуар отгораживается столбиками или кустарниками, чтоб ни одна машина не заехала на тротуар», - отметил архитектор.

21 декабря Координационный совет по вопросам охраны культурного наследия Одесского городского совета решил, что в течение месяца будет принимать от горожан предложения по концептуальным решениям реконструкции и благоустройства Французского бульвара.

Вопрос возвращения на Французский бульвар исторической брусчатки после реконструкции окажется одним из самых сложных, как и сохранение ряда деревьев, отделяющих проезжую часть от трамвайных путей и тротуара.

При этом одесскому муниципалитету рекомендовали заказать несколько эскизов проекта Французского бульвара с трамвайными рельсами на одном уровне с автомобильной дорогой.

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