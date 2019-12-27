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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Морская охрана получила скоростные катера Вrig

Категория: Новости

Морская охрана получила скоростные катера Вrig

Морская охрана Государственной пограничной службы Украины получила новые специализированные малые скоростные катера украинского производства марки Brig для отделов специальных действий Одесского и Мариупольского отрядов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, суда уже прошли ходовые испытания и пополнили корабельно-катерный состав морских пограничников.

Малые катера оснащены стационарным дизельным двигателем, имеют запас горючего более 300 литров, максимально могут вместить 11 бойцов, принять на борт в общем 1,5 тонны, то есть увеличенную штурмовую группу в полной экипировке и вооружением.

Суда оснащаются специальным трапом для поднятия водолаза, позволит проводить подводные обзоры судов, к примеру, на рейдовых стоянках или в открытом море к западу судна в порт. А также, в комплекте с катером Brig Морская охрана получила трейлер для наземной транспортировки катера.

Таким образом, спецподразделение имеет повышенную мобильность и может перемещаться для точечных действий на различных участках побережья и различных водоемах приграничья.

На ходовых испытаниях Brig продемонстрировали скорость от 32 до 35 узлов (около 70 км/ч), в зависимости от загрузки.

Уже с началом нового навигационного сезона подразделения специальных действий на Азовском и Черном морях выходить на службу на новых катерах.

В ноябре Кабинет министров Украины поддержал проект усиления системы морской безопасности и охраны границы благодаря покупке 20 патрульных кораблей французской компании ОСЕА, стоимостью 136,5 миллионов евро.



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