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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Накануне Нового года "112 Украина" покажет праздничный спецэфир "Добрим людям на здоров’я"

Категория: Новости

Накануне Нового года "112 Украина" покажет праздничный спецэфир "Добрим людям на здоров’я"

В новогоднем марафоне "Добрим людям на здоров’я" зрителей ждут любимые ведущие телеканала "112 Украина".  

Ведущие вместе с экспертами и политиками попытаются поставить диагноз нашей стране, которая уже который год подряд болеет коррупцией, стяжательством и непрофессионализмом власти.

Накопилось немало проблем, которые необходимо решить. А как это сделать – будут решать главные врачи, которыми станут эксперты. Каждый из них в роли главного врача и вместе со всей страной будут искать, что же поможет Украине выздороветь и стать еще лучше.

Не пропустите! Эфир будет насыщенным и интересным.

От новогоднего марафона ожидаем много сюрпризов, нестандартных решений и открытий.

Смотрите "Добрим людям на здоров’я" в 19:20 на "112 Украина" и встречайте Новый год вместе с нами! Сообщается на официальном сайте телеканала



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