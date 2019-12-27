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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Зеленский подписал закон об ограничении депутатской неприкосновенности

Категория: Новости

Зеленский подписал закон об ограничении депутатской неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины". Об этом сообщается на сайте президента.

Закон направлен на гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами. Кроме того, законом определяются особенности в части досудебного расследования в отношении нардепов, задержания, избрания в отношении них предупредительных мероприятий.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала закон 18 декабря этого года. 

Закон вступит в силу со следующего дня после опубликования, но не ранее 1 января 2020 года, когда начнет действовать закон об изменении Конституции № 27-IX касательно неприкосновенности народных депутатов Украины.

Источник: 112.ua


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