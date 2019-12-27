Всемирный клуб одесситов показывает театральные чудеса

Работал мастер в Одесском театре юного зрителя, а до этого окончил местное театрально- художественное училище (бутафорское отделение) и Харьковский художественный институт. Был также выпускником школы сценографии Даниила Лидера и оформил более сотни спектаклей в ведущих театрах Украины (Киев, Одесса, Харьков, Николаев) и России. Кроме того, произведения художника находятся в собраниях Одесского художественного музея, Музея театрального, музыкального и киноискусства Украины, Государственного центрального театрального музея им. Бахрушина (Москва), а также в частных коллекциях Японии, Франции, Израиля, США, Канады, Германии, Украины и России.

На открывшейся выставке представлены эскизы костюмов к спектаклям и натюрморты, пейзажи, театральные плакаты. При этом своими воспоминаниями в ходе мероприятия поделились вдова художника Ольга Григорьевна, главный художник ТЮЗа Николай Вылкун и заслуженная артистка Украины Валентина Губская.

«Впервые я столкнулась с Колей на репетициях спектакля "Коварство и любовь" по Шиллеру. Это был очень глубокий, красивый спектакль. Я играла в нём леди Мильфорд. У Коли было очень тёплое и уважительное отношение ко всем актёрам. Он говорил с актёрами, обсуждал с ними все детали, прислушивался к мнению каждого. Актёрам было комфортно играть на сцене с Колиным оформлением, им было удобно в его костюмах. В "Коварстве и любви" у меня было роскошное платье: бархат и шифон в сиреневых тонах. Когда спектакль сняли, я рыдала… Коля был очень талантлив. Высочайшей культуры человек. Был доброжелателен, но всегда умел настоять на своём, без шума и крика. У него были очень добрые, излучающие свет глаза», — рассказывает Губская.

Добавим, что выставка будет работать до 17 января.

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