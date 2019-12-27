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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Всемирный клуб одесситов показывает театральные чудеса

Категория: Новости

Всемирный клуб одесситов показывает театральные чудеса

Работал мастер в Одесском театре юного зрителя, а до этого окончил местное театрально- художественное училище (бутафорское отделение) и Харьковский художественный институт. Был также выпускником школы сценографии Даниила Лидера и оформил более сотни спектаклей в ведущих театрах Украины (Киев, Одесса, Харьков, Николаев) и России. Кроме того, произведения художника находятся в собраниях Одесского художественного музея, Музея театрального, музыкального и киноискусства Украины, Государственного центрального театрального музея им. Бахрушина (Москва), а также в частных коллекциях Японии, Франции, Израиля, США, Канады, Германии, Украины и России.

Всемирный клуб одесситов показывает театральные чудеса

 

На открывшейся выставке представлены эскизы костюмов к спектаклям и натюрморты, пейзажи, театральные плакаты. При этом своими воспоминаниями в ходе мероприятия поделились вдова художника Ольга Григорьевна, главный художник ТЮЗа Николай Вылкун и заслуженная артистка Украины Валентина Губская.

Всемирный клуб одесситов показывает театральные чудеса

 

«Впервые я столкнулась с Колей на репетициях спектакля "Коварство и любовь" по Шиллеру. Это был очень глубокий, красивый спектакль. Я играла в нём леди Мильфорд. У Коли было очень тёплое и уважительное отношение ко всем актёрам. Он говорил с актёрами, обсуждал с ними все детали, прислушивался к мнению каждого. Актёрам было комфортно играть на сцене с Колиным оформлением, им было удобно в его костюмах. В "Коварстве и любви" у меня было роскошное платье: бархат и шифон в сиреневых тонах. Когда спектакль сняли, я рыдала… Коля был очень талантлив. Высочайшей культуры человек. Был доброжелателен, но всегда умел настоять на своём, без шума и крика. У него были очень добрые, излучающие свет глаза», — рассказывает Губская.

Добавим, что выставка будет работать до 17 января.

Всемирный клуб одесситов показывает театральные чудеса

Всемирный клуб одесситов показывает театральные чудеса

 

Всемирный клуб одесситов показывает театральные чудеса

 

Всемирный клуб одесситов показывает театральные чудеса

 

Всемирный клуб одесситов показывает театральные чудеса

 

Всемирный клуб одесситов показывает театральные чудеса

 

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Всемирный клуб одесситов показывает театральные чудеса
Всемирный клуб одесситов показывает театральные чудеса
Всемирный клуб одесситов показывает театральные чудеса
Всемирный клуб одесситов показывает театральные чудеса
Всемирный клуб одесситов показывает театральные чудеса
Всемирный клуб одесситов показывает театральные чудеса
Всемирный клуб одесситов показывает театральные чудеса
Всемирный клуб одесситов показывает театральные чудеса
Всемирный клуб одесситов показывает театральные чудеса
Всемирный клуб одесситов показывает театральные чудеса
Всемирный клуб одесситов показывает театральные чудеса
Всемирный клуб одесситов показывает театральные чудеса
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