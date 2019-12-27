Зеленский уволил Грицака в запас СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерала армии Василия Грицака с воинской службы в запас Службы безопасности Украины.



Указ №963/2019 обнародован на сайте главы государства.



«Уволить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с воинской службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», - говорится в документе.

Остается задаться сакраментальным вопросом: закончится ли с уходом Грицака эпоха "власти завхозов" в бывшем КГБ или мы увидим еще что-то более чудовищное?



Грицак был председателем Службы безопасности Украины в 2015-2019 годах.

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