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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Зеленский уволил Грицака в запас СБУ

Категория: Новости

Зеленский уволил Грицака в запас СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерала армии Василия Грицака с воинской службы в запас Службы безопасности Украины.
 
Указ №963/2019 обнародован на сайте главы государства.
 
«Уволить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с воинской службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», - говорится в документе.

Остается задаться сакраментальным вопросом: закончится ли с уходом Грицака эпоха "власти завхозов" в бывшем КГБ или мы увидим еще что-то более чудовищное?


Грицак был председателем Службы безопасности Украины в 2015-2019 годах.

 

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