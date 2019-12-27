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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Суд отпустил экс-беркутовцев накануне обмена пленными

Категория: Новости

Суд отпустил экс-беркутовцев накануне обмена пленными

Киевский апелляционный суд отменил меры пресечения подозреваемым в расстреле активистов Евромайдана бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут" Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Олегу Янишевскому, Александру Маринченко и Сергею Тамтуре, обвиняемым в расстреле 48 активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве.

Такое решение принял суд в субботу.

Защита подозреваемых просила суд отменить их арест и не избирать меру пресечения.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры - отменил арест Зинченко, Янишевского и Аброськина и назначил им личное обязательство, также сменил домашний арест Маринченко и ночной домашний арест Тамтуры на личное обязательство.

Подозреваемые Маринченко и Тамтура на заседании присутствовали, Зинченко, Янишевский и Маринченко принимали участие в рассмотрении дела путем видеоконференцсзяви из СИЗО.

На заседании присутствовала часть пострадавших, некоторые принимали участие через видеосвязь из апелляционных судов - Львовского, Кропивницкого, Винницкого, Ривненского и Хмельницкого.

Кроме того, суд отказал в отводе коллегии судей по ходатайству защиты потерпевших и их представителей.

Также прокурор Сергей Куцый подтвердил, что экс-беркутовцы включены в список на обмен пленными с Россией.

 

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