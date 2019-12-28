Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов не видит проблемы в колебании гривны. Об этом он написал в Facebook.

“Петер Чернышев написал, что желательно, чтобы курс гривны не колебался более 10% в год. Как экономист я считаю, что курс должен устанавливаться спросом и предложением. И не нужно ограничивать уровень колебаний. Особенно в тот момент, когда экономика трансформируется. Потому курс – это относительная цена украинской экономики к мировой", - отметил он.

Министр отметил, что курс за год колебался на 18%, и это многовато.

"Но как в других экономиках? Сильно ли меняется курс польского злотого к доллару? Или курс евро к доллару? ...В Польше колебание курса за год составило около 8%. В Британии – 10%. А курс евро к доллару менялся на 6%”, – написал Милованов.

Напомним, 28 декабря цены на наличном рынке на доллар и евро существенно прыгнули. По сравнении с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подорожал на 35 коп., а в продаже - на 62 коп. Евровалюта подорожала в покупке на 50 коп., а в продаже - на 65 коп.