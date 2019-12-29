Среди выданных России преступников оказался подозреваемый в покушении на Осмаева и Окуеву

В результате состоявшегося 29 декабря обмена пленных стороне ОРДЛО был передан чеченец «Динго», которого называли «личным киллером Рамзана Кадырова» и считали основным подозреваемым в покушении на убийство добровольца АТО Адама Осмаева. Об этом сообщили в соцсетях журналисты и блогеры, знакомые со списком лиц, переданных в ОРДЛО. Официально этот список не публиковался, и информацию о наличии или отсутствии «Динго» среди выданных по обмену официальные лица не комментируют.

О выдаче «Динго» в ОРДЛО сообщила журналист Екатерина Сергацкова в Facebook. По ее информации, чеченец провел в украинском СИЗО два с половиной года, но за три дня до обмена с него сняли обвинения.

Бывший депутат Игорь Мосейчук также сообщил, что 26 декабря Подольский районный суд Киева освободил из-под стражи «Динго», и обмен стал возможен.