Лучшим спортсменом десятилетия в мире назвали "короля" из НБА

Конец года – пора подведения итогов. Сегодня авторитетное информационное агентство The Associated Press назвало лучшего спортсмена последнего десятилетия. По мнению АР, им оказался баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс.

В 2010-х Джеймс трижды становился чемпионом НБА – два раза с "Майами" и раз – с родным "Кливлендом", трижды признавался самым полезным игроком сезона (MVP). Также он принимал участие в каждом Матче всех звед. К слову, лучшего определяли путем голосования спортивных редакторов и авторов информационного агентства АР. Вчера мы писали, что среди женщин спортсменкой десятилетия выбрали американскую теннисистку Серену Уильямс.

Второе место в опросе занял игрок в американский футбол Том Брэди, третье – спринтер из Ямайки Усэйн Болт. Лишь на четвертой позиции оказался аргентинский футболист "Барселоны" и обладатель "Золотого мяча-2019" Лионель Месси, на пятой – феноменальный пловец Майкл Фелпс.