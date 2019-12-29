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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

За год 500 самых богатых людей мира увеличили свои капиталы на 25%

Категория: Новости / Экономика и финансы

За год 500 самых богатых людей мира увеличили свои капиталы на 25%

500 самых богатых людей мира нарастили свои капиталы в 2019 году на 1,2 триллиона долларов, или на 25%, и довели их до 5,9 триллиона. Больше всех за 2019 год разбогател француз Бернар Арно – на 36,5 млрд долларов. Он стал третьим самым богатым мужчиной в мире по версии Bloomberg и одним из трех по уровню состояния выше 100 млрд долларов.

В 2019 году, как и годом ранее, самым молодым миллиардером стала американская модель Кайли Дженнер. Кайли основала косметическую компанию Kylie Cosmetics, подписала эксклюзивное партнерство с Ulta Beauty Inc. Затем она продала 51 % акций за 600 миллионов долларов.

Лидирует в рейтинге владелец Amazon Джефф Безос – несмотря на сокращение состояния на девять миллиардов долларов, у него сейчас более 111 миллиардов.

12 декабря член Демократической партии США Александрия Окасио-Кортес написала в Twitter, что “такие богатства получаются за счет жизней других людей”.

Издание отмечает, что такой прирост состояния, несомненно добавит масла в и без того жаркие дебаты о неравенстве доходов. В США самые богатые составляют 0,1% – это с 1929 года. Такое положение дел побуждает некоторых политиков призывать к радикальной перестройке экономики.


Источник: БУКВЫ



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