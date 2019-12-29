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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Россия и Украина сорвали дедлайн по газу

Категория: Новости / Экономика и финансы

Россия и Украина сорвали дедлайн по газу

Нафтогаз и Газпром не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение по взаимным требованиям по транзиту российского газа в Европу. Это было условием для подписания нового транзитного договора с 1 января 2020 года. 
Предполагалось, что соглашение должно было быть подписано 29 декабря. Источник издания РБК, близкий к ходу переговоров, указал, что документ в настоящее время находится в "процессе подписания". Сроки пока не называются. Принятие мирового соглашения, о котором идет речь, являлось одним из условий для заключения нового договора по транзиту газа в Европу. Соответствующий протокол был утвержден в конце декабря.


Источник: ВЕСТИ



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