Британка стала первой женщиной в мире, покорившей столовую гору Рорайма

Британка стала первой женщиной, которая взобралась на одну из самых труднодоступных гор в мире – столовую гору (тепуи) Рорайма, которая расположена на стыке сразу трех государств: Гайаны, Бразилии и Венесуэлы.

21-летняя Анна Тэйлор из Камбрии в составе экспедиции из шести человек преодолела почти 60 километров непроходимых джунглей, чтобы достичь горы. По дороге им встречались скорпионы, ядовитые змеи и пауки.

А во время восхождения по отвесной "стене" горы, членам экспедиции приходилось ночевать в специальных "люльках", прицепленных к скале. Только чтобы взобраться на "нос" годы высотой в 600 метров, скалолазам понадобилoсь две недели.

Тепуи Рорайма впервые была описана сэром Уолтером Рэли в 1596 году. Отчёты последующих экспедиций в район горы вдохновили Артура Конан Дойла на написание романа "Затерянный мир". Рорайма считается одним из древнейших геологических образований в мире – ей более двух миллиардов лет. На вершине произрастает множество уникальных растений и живет несколько реликтовых амфибий.