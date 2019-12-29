Фьюри объяснил, почему решил сменить тренера

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объяснил, почему прекратил сотрудничество с Беном Девисоном.

"Дело в том, что я начал немного застаиваться. Чувствовал постоянные повторения движений, не было ничего нового. Я делал одно и то же день за днем, год за годом. Мне было необходимо что-то поменять. Теперь же я намерен попробовать что-то новое. Я уже тренировался с Джаваном Хиллом в 2010 году, поэтому мы сразу же нашли общий язык. У меня остается одно незавершенное дело, но 22 февраля этот бомжара Уайлдер получит по заслугам",

- заявил он.

Напомним, что к бою с Деонтеем Уайлдером британца будет тренировать Джаван Хилл.