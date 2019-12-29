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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Украине заявили о завершении части переговоров с "Газпромом"

Категория: Новости / Экономика и финансы

В Украине заявили о завершении части переговоров с "Газпромом"

Четырехдневный марафон переговоров оператора "Газотранспортной системы Украины" (ГСУ) с российским "Газпромом" завершился. Об этом сообщил глава ГСУ Сергей Макогон в Facebook.

Сегодня в 5:28 утра закончили практически круглосуточный 4-х дневный переговорный марафон с Газпромом в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи - своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил,
 - написал он.

Макогон пообещал подвести итоги переговоров "чуть позже". Сейчас же он вылетел в Брюссель для подписания соглашения со словацким газовым оператором Eustream.

Газовые переговоры между Украиной и Россией в Вене начались 26 декабря. Они продолжались на выходных. Глава "Нафтогаз" Андрей Коболев 28 декабря сообщил, что в переговорах есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений пока нет - 

"борьба идет за каждую запятую".
По его словам, нужно согласовать технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей, условия прокачки газа по украинской ГТС и так далее.


Источник: КП в Украине



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