В Украине заявили о завершении части переговоров с "Газпромом"

Четырехдневный марафон переговоров оператора "Газотранспортной системы Украины" (ГСУ) с российским "Газпромом" завершился. Об этом сообщил глава ГСУ Сергей Макогон в Facebook.
Макогон пообещал подвести итоги переговоров "чуть позже". Сейчас же он вылетел в Брюссель для подписания соглашения со словацким газовым оператором Eustream.
Газовые переговоры между Украиной и Россией в Вене начались 26 декабря. Они продолжались на выходных. Глава "Нафтогаз" Андрей Коболев 28 декабря сообщил, что в переговорах есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений пока нет -