Bо Львове льготникам оставили бесплатный проезд

Пенсионеры и все льготные категории будут ездить бесплатно в общественном транспорте Львова в 2020 году. По словам Ирины Маруняк, заместителя городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, во Львове пенсионеры и все лица льготных категорий, которые определены законодательством Украины, ездят бесплатно в общественном транспорте Львова.

«В городе Львове пенсионеры и все льготные категории ездят бесплатно в общественном транспорте. Никакого решения отменять эти льготы, или ограничить время их действия, город не принимал. Поэтому все лица льготной категории, имеющие право на бесплатный проезд согласно действующему законодательству Украины, будут продолжать пользоваться правом льготного проезда в 2020 году»,

- сообщила Маруняк.