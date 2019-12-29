16-летний одессит ограбил ломбард на поселке Котовского

Сговорившись с cообщником, который остался снаружи, 16-летний злоумышленник зашел в помещение и распылил в лицо работницы газовый баллончик. Затем разбил витрину и похитил драгоценности на сумму более полумиллиона гривен.

Это случилось вечером прошлого дня в Суворовском районе города. В полицию поступило сообщение об ограблении одного из финансовых учреждений на проспекте Добровольского.

В результате оперативно-розыскных действий правоохранителям удалось задержать одного из грабителей. Им оказался 16-летний местный житель.

Сейчас правонарушителю сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители проводят мероприятия по установлению личности и местонахождения другого фигуранта дела.

Следствие продолжается, сообщает Суворовский отдел полиции в г. Одессе.