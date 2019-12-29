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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Бывший игрок сборной Украины будет развивать детский футбол в Одесской области

Категория: Новости / Спорт

Бывший игрок сборной Украины будет развивать детский футбол в Одесской области

Бывший игрок сборной Украины и одесского "Черноморца" Алексей Гай возглавил комитет детско-юношеского футбола Федерации футбола Одесской области.
"Для меня большая честь возглавить комитет. Я надеюсь, что в моих силах улучшить качество детско-юношеского футбола и повысить заинтересованность детей и юношей в занятии футболом. Я ставлю перед собой задачу здорового развития детей, воспитание будущих футбольных звезд Украины и популяризацию футбола в целом! Что посеешь в юности, то пожнешь в зрелости", – написал Гай.
Напомним, в разное время Алексей Гай выступал за "Шахтер", "Ильичевец", "Габалу", "Олимпик", а с 2013 по 2015 годы играл за одесский "Черноморец" и стал рекордсменом клуба по количеству матчей в еврокубках среди полузащитников (вместе с Александром Зотовым и Кириллом Ковальчуком) и по количеству голов в еврокубках среди полузащитников (вместе с Владимиром Мусолитиным). В составе национальной сборной Гай сыграл 29 матчей.

В конце августа нынешнего года 37-летний спортсмен объявил о завершении карьеры игрока.


Источник: УСИ



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