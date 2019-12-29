Alyona Alyona вошла в топ-50 музыкальных открытий года по версии The Guardian

Украинская рэперша Alyona Alyona, выпустившая с Джамалой песню "Забирай" о хейтерах в соцсетях, вошла в топ-50 музыкальных открытий года по версии британской газеты The Guardian.

В перечне новых исполнителей, опубликованном на сайте издания, певица с песней "Пушка" занимает вторую строчку, после британской группы Sports Team. Также в первой тройке - американская исполнительница Normani.

"Бывшая воспитательница детского сада, украинская рэперша alyona alyona держит свой материал в чистоте на случай, если его услышат дети. Но ее музыка – ловушка с оттенком традиционных вокальных мелодий – далеко не беззуба. Она рассказывает о своей обычной жизни, затрагивая феминизм, позитивность и терпимость к телу",

– пишет издание.Добавим, что в списке новичков каждый может найти что-нибудь для себя, поскольку представлены жанры от украинского рэпа, афро-попа, и дембоу до даб-техно и дарк-метала. Как сообщалось ранее, Alyona Alyona вошла в рейтинг лучших новых исполнителей Европы по версии The New York Times. Также рэп-исполнительница получила немецкую награду Anchor award как лучший новый артист.