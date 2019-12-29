В Украине потратят 72 млрд гривен на медреформу

С 1 апреля 2020 года в Украине заработает программа медицинских гарантий для населения. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины

Отмечается, что программа будет действовать для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств. Государство будет финансировать перечисленные услуги через Национальную службу здоровья Украины, на что в госбюджете заложены 72 млрд грн.

Кроме того, новацией является введение модели «деньги ходят за пациентом» и для специализированной медицинской помощи.

«Это означает, что государство будет финансировать медуслуги, а не учреждения», - сообщил премьер-министр Украины Алексея Гончарука. Отмечается, что при таких изменениях вопросов относительно задолженности по зарплате врачам больше не будет возникать.

«В 2019 году введен новый подход - единый госпитальный округ на всю область, что позволит максимально эффективно спланировать действенную сеть медицинских учреждений для доступа пациентов к качественной медицинской помощи. К тому же, в рамках правительственной программы создан онлайн-инструмент «Доступные лекарства», благодаря которому украинцы могут найти все аптеки, которые есть в радиусе 7 км от медицинских учреждений, где работают семейные врачи, педиатры и терапевты»,

- указывается в сообщении пресс-центра Кабмина.