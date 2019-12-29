В Украине потратят 72 млрд гривен на медреформу

С 1 апреля 2020 года в Украине заработает программа медицинских гарантий для населения. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины
Отмечается, что программа будет действовать для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств. Государство будет финансировать перечисленные услуги через Национальную службу здоровья Украины, на что в госбюджете заложены 72 млрд грн.
Кроме того, новацией является введение модели «деньги ходят за пациентом» и для специализированной медицинской помощи.
«Это означает, что государство будет финансировать медуслуги, а не учреждения», - сообщил премьер-министр Украины Алексея Гончарука. Отмечается, что при таких изменениях вопросов относительно задолженности по зарплате врачам больше не будет возникать.