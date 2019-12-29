Одесситов призывают присоединиться к борьбе против уничтожения памятников культурного наследия города

Одесситы собирают подписи за создание правительственной комиссии по расследованию бездействия профильного управления Одесского городского совета, который согласовывает массовое уничтожение культурного наследия. Об этом сообщили в краеведческой группе Odesa Incignita на Facebook.

Так, одесситы возмущены тем, что в последние годы участились уничтожения или перестройка декоративных элементов фасадов памятников архитектуры, заменой старинных окон и дверей, а также уничтожением старинной бельгийской остановки трамвая на Хаджибейской дороге.

"Мэрия Одессы саботирует защиту охраны культурного наследия города. Профильное управление не открыло ни одного производства по нашим многочисленным обращениям. Просим остановить варварскую вакханалию в Одессе и создать правительственную комиссию по расследованию бездействия профильного управления Одесского городского совета", - говорится в сообщении.

Отметим, что на момент публикации новости под обращением подписались 3 человека. Однако, перечень подписантов открыт для всей желающих.