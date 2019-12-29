Прощальный поединок Кличко признали лучший боем десятилетия

Поединок между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа за пояса чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе был назван боем десятилетия по версии издания Boxing News. Встреча украинца и британца состоялась в 2017 году на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

В 4-м раунде Джошуа отправил Кличко в нокдаун, а в 5-м на канвасе оказался британец. Он сумел оправиться и завладел преимуществом в концовке поединка. В 11-м раунде Джошуа дважды отправил украинца в нокдаун и после очередной серии его попаданий рефери остановил бой. Отметим, что после этого поединка Владимир Кличко завершил карьеру.