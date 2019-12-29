В центре предновогоднего Берлина неизвестный открыл стрельбу

Немецкая полиция проводит крупную операцию в районе Чекпойнт Чарли в центре Берлина, сообщает "Европейская правда". По данным полиции, после 13:00 неизвестный открыл огонь в одном из магазинов. После этого злоумышленник скрылся. Следователи предполагают, что выстрелам предшествовала попытка ограбления.

"Мы держим ситуацию под контролем",

- сообщили в полиции.

Пока неизвестно, есть ли в результате стрельбы пострадавшие. Полиция оцепила территорию вокруг перекрестка улиц Фридрихштрассе и Кохштрассе. Прибыла полицейская специальная оперативная группа (SEK). Полицейские, вооруженные автоматами, наблюдают за верхними этажами соседних домов.

Работу метро в районе стрельбы приостановили.

Контрольно-пропускной пункт Чарли был одним из пограничных переходов через Берлинскую стену во времена ГДР. Сегодня это место привлекает множество туристов.