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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

В центре предновогоднего Берлина неизвестный открыл стрельбу

Категория: Новости / Происшествия

В центре предновогоднего Берлина неизвестный открыл стрельбу

Немецкая полиция проводит крупную операцию в районе Чекпойнт Чарли в центре Берлина, сообщает "Европейская правда". По данным полиции, после 13:00 неизвестный открыл огонь в одном из магазинов. После этого злоумышленник скрылся. Следователи предполагают, что выстрелам предшествовала попытка ограбления.

"Мы держим ситуацию под контролем",
 - сообщили в полиции.

Пока неизвестно, есть ли в результате стрельбы пострадавшие. Полиция оцепила территорию вокруг перекрестка улиц Фридрихштрассе и Кохштрассе. Прибыла полицейская специальная оперативная группа (SEK). Полицейские, вооруженные автоматами, наблюдают за верхними этажами соседних домов.

Работу метро в районе стрельбы приостановили.

Контрольно-пропускной пункт Чарли был одним из пограничных переходов через Берлинскую стену во времена ГДР. Сегодня это место привлекает множество туристов.


Источник: ЛЕНТА



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