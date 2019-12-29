В "Феофанию" госпитализировали 64 бывших узников боевиков

64 гражданских, освобожденных в рамках обмена пленными, сейчас госпитализированы в больницу "Феофания". Все они находятся в удовлетворительном состоянии или среднего степени тяжести. Об этом на брифинге рассказал заместитель главного врача по медицинским вопросам Андрей Строкань.

"Три четверти, возможно даже пять шестых пациентов нуждаются в стоматологической помощи в обязательном порядке. Практически у всех есть в разных степенях проявления посттравматического стрессового расстройства и, конечно, обострение всех хронических болезней, которые у них были до момента попадания в плен",

- отметил он.Кроме того, у многих пациентов "есть гипертоническая болезнь, обострение желчекаменной болезни, есть хронические холециститы, панкреатиты, хронические обструктивные болезни легких".

В то же время Строкань отметил, что на данный момент в клинике нет ни одного человека, который бы нуждался в интенсивной терапии.

"Все или в удовлетворительном состоянии или среднего степени тяжести",

- сообщил он.

По словам Строканя, большинство людей из 64 будут находиться в больнице в течение новогодних и рождественских праздников, но есть определенная категория людей, которые хотят выехать на 1-2 дня домой, а потом продолжить лечение. Медицинскую помощь им оказывают за государственный счет.

Напомним, 12 освобожденных из плена военных доставили в Главный военный госпиталь в Киеве. Их состояние оценивается как удовлетворительное.