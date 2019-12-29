Украина и Словакия подписали межоператорское соглашение о транзите газа

Оператор ГТС Украины подписал со словацким оператором Eustream технический договор о взаимодействии по европейским правилам с 1 января 2020 года в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Оператора ГТСУ.

Словакия - основное направление, куда направляется российский газ, который проходит транзитом через Украину.

В компании подчеркнули, что 30 декабря в Вене ОГТСУ заключил межоператорских соглашение с ПАО "Газпром", оператором российской газотранспортной системы.

"Таким образом, новый украинский оператор ГТС подписал соглашения с операторами ГТС Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России. Сейчас созданы все необходимые технические и правовые основания для успешного старта работы независимого Оператора ГТС Украины и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС из Российской Федерации в европейские страны с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.