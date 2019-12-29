Временый поверенный в делах США Тейлор покидает Украину

Обращение дипломата к украинцам опубликовано на YouTube американского посольства.

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Тейлор заявил, что настроен очень оптимистично.

Он отметил, что «это было замечательное время» — в частности, появились новые возможности продвигать реформы, заработал Высший антикоррупционный суд, состоялся обмен людьми между Украиной и РФ.

Дипломат подчеркнул, что США демонстрируют поддержку Украины. Одним из последних таких проявлений он назвал санкции против Северного потока-2. Тейлор заверил, что поддержка Штатами Украины будет продолжаться.

Напомним, 1 января Уильям Тейлор завершит работу в Украине и на следующий день вернется в Вашингтон. Новым временным поверенным в делах станет Кристина Квин.