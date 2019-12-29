 
Информация к новости
  • Просмотров: 65
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Временый поверенный в делах США Тейлор покидает Украину

Категория: Новости / Политика

Временый поверенный в делах США Тейлор покидает Украину

Обращение дипломата к украинцам опубликовано на YouTube американского посольства.

[media=http://]">www.youtube.com/watch?v=jgeZQv2NzqE&feature=youtu.be]

 

Тейлор заявил, что настроен очень оптимистично.

Он отметил, что «это было замечательное время» — в частности, появились новые возможности продвигать реформы, заработал Высший антикоррупционный суд, состоялся обмен людьми между Украиной и РФ.

Дипломат подчеркнул, что США демонстрируют поддержку Украины. Одним из последних таких проявлений он назвал санкции против Северного потока-2. Тейлор заверил, что поддержка Штатами Украины будет продолжаться.

Напомним, 1 января Уильям Тейлор завершит работу в Украине и на следующий день вернется в Вашингтон. Новым временным поверенным в делах станет Кристина Квин.


Источник: nv.ua



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать