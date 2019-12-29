Украинка Свитолина попала в рейтинг самых титулованных теннисисток десятилетия

Об этом сообщает портал TenisGang на странице в Twitter..

С 2010 года украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала 13 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA), что позволило ей занять девятое место в списке самых успешных спортсменок последнего десятилетия.

Возглавила рейтинг американка Серена Уильямс с 36 трофеями. Также в первой тройке оказались чешка Петра Квитова (26 трофеев) и представительница Дании Каролин Возняцки (24).

А вот топ-10: