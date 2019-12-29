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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

На площади Святого Петра с Папой Римским произошел неприятный случай

Категория: Новости / Происшествия

На площади Святого Петра с Папой Римским произошел неприятный случай

Женщина схватила понтифика за руку и потянула к себе. Чтобы вырвать свою руку Франциск ударил ее по рукам.

Во время прогулки в новогоднюю ночь Папы Римского Франциска по площади в Ватикане произошел инцидент, видео которого появилось в сети.

Неизвестная женщина силой схватила понтифика за руку и потянула к себе. Франциск быстро вырвал руку и ударил женщину по руке. После этого в ситуацию вмешались охранники.

Отметим, на новогодней вечерней службе в базилике Святого Петра Франциск призвал людей проявлять больше солидарности и "строить мосты, а не стены".


Источник: Телеграф



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