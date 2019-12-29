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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В лондонской галерее мужчина напал на картину Пикассо

Категория: Новости / Происшествия

В лондонской галерее мужчина напал на картину Пикассо

В лондонской галерее современного искусства Тейт 20-летний мужчина в субботу совершил нападение на картину Пабло Пикассо, стоимость которой оценивается в 20 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Сообщается, что в результате нападения написанный испанским художником в 1944 году "Бюст женщины", изображающий художницу и фотографа Дору Маар, оказался разорван и был убран из экспозиции. Галерея не сообщила, как сильно было повреждено полотно, отметив лишь, что его состояние оценят эксперты.

Подозреваемый Шакил Мэсси из северного Лондона в суде заявил, что будет отрицать обвинения в повреждении картины. Его оставили под стражей до досудебного слушания, которое состоится 30 января.

Экономика

Источник: РБК Украина



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