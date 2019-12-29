В Одессе определили победителей ежегодного рейтинга «Народное признание»-«Одессит года»

В концерт-холле «Сады Победы» прошла 19-я по счёту церемония награждения победителей ежегодного рейтинга популярности людей и событий «Народное признание»-«Одессит года». Организатор проекта – компания «Южноукраинский Медиа Холдинг» (ЮМХ). По традиции, в выборе лауреатов приняла участие читательская аудитория печатных и интернет-изданий ЮМХ. Сегодня это – более полумиллиона человек.

Все три с половиной часа церемонии транслировались в прямом эфире 12 одесских телеканалов.

Началась церемония с минуты молчания в память о погибших в ужасной трагедии, которая произошла в Одессе 4 декабря. Затем с приветственным словом выступил Глава оргкомитета «Народного признания», Заслуженный журналист Украины, председатель Совета директоров компании «Южноукраинский Медиа Холдинг» Петр Галчанский.

- Пусть наши слова скорби, наше сопереживание хоть немного уменьшат боль и страдания родных и близких погибших во время пожара 4 декабря. Исправить прошлое невозможно. Изменить настоящее и будущее реально. Именно к лучшему меняют нашу жизнь лауреаты «Народного признания», - отметил Петр Галчанский.

Глава оргкомитета «Народного признания» Петр Галчанский

Также в ходе церемонии состоялась презентация второй по счету книги о рейтинге «Народное признание»-«Одессит года». Первое издание о проекте уже выходило в свет 10 лет назад. Новая книга содержит хронологию рейтинга с момента его основания в 2001 году и по наши дни, а также более подробно рассказывает о многих ярких и знаковых лауреатах прошлых лет.

По уже сложившейся традиции во время праздника состоялось торжественное гашение уникальной почтовой марки, которая стала символом проекта. Ее выпустили специально для «Народного признания-2019».

В номинации «За верность воинскому долгу» награды получили одесские моряки, которые вернулись в сентябре из российского плена: Юрий Безъязычный, Юрий Будзило, Владимир Варимез, Андрей Эйдер, Вячеслав Зинченко, Василий Сорока. «Событием года» был признан 10-й Одесский международный кинофестиваль, а гордостью Одессы стала всеми любимая актриса театра и кино Лариса Удовиченко.

Одесские моряки получают награды

Команда ОМКФ

Народный артист Украины Алексей Ботвиной награждает Ларису Удовиченко

В номинации «За личный вклад в сохранение культурных ценностей Одессы» наград удостоились Борис и Эдуард Амчиславские. «Инновационным проектом года» стала Инвестиционная стратегия Одесса 5 Т, куратором которой является заместитель мэра Одессы Павел Вугельман.

Одесские спортсменки Анастасия Лысенко, Ирина Маловичко и Анастасия Тодорова, первыми завоевавшие личные лицензии на участие в Олимпиаде-2020 в Токио, были отмечены в номинации «За волю к победе». В категории «Будущее Одессы» победителями стали юные жители Южной Пальмиры - Татьяна Царан, Полина Марушкай, Артём Худа, Злата Серпионова, Алина Бутенко, Дарья Ступко, Валерия Зарицкая, Полина Семёнова и Екатерина Солодовникова.

Лидером морехозяйственной отрасли была признана компания «ТИС», а «Предприятием года» - промтоварный рынок «7-й километр», который в этом году празднует свой 30-летний юбилей. За улучшение и развитие инфраструктуры Черноморской громады награды удостоился председатель постоянной комиссии по транспорту, связи и морехозяйственному комплексу Одесского облсовета, председатель наблюдательного совета Черноморского судоремонтного завода «ИСРЗ» Сергей Петровский.

В номинации «За защиту законных прав и интересов жителей Одесского региона» лауреатом стал глава Южного офиса государственной аудиторской службы, кандидат экономических наук Олег Муратов. «За имплементацию европейских ценностей и инновационный подход в осуществлении правосудия» награду получил председатель Пятого апелляционного административного суда Александр Джабурия. Председатель Одесской областной партийной организации Всеукраинского объединения «Батьківщина» Олег Радковский стал лауреатом в номинации «20 лет на политическом олимпе».

«Инвестиционным проектом года» стал Клуб инвесторов Мамедоф инвестмент, «Музыкальным открытием года» - финалист талант-шоу «Х-фактор», лауреат международных конкурсов Олег Верд, а «Одесситкой года» - депутат Одесского областного совета Ирина Ковалиш.

Олег Верд принимает награду от народной артистки Украины Веры Ревенко

Ирину Ковалиш поздравляет певец Роман Руссу

«За вклад в развитие репродуктивной медицины» статуэтку получила директор медицинского центра репродуктивного здоровья «ГАМЕТА» Екатерина Головатюк, а в номинации «За вклад в социальное развитие Бессарабии» победила соучредитель компании «Шампань Украины» Людмила Братинова.

Участница кросс-континентального заплыва через Босфор, владелица Medical Beauty Spa Center Ш-Shine и ТК «Блеск-тур» Ирина Кжемановская была признана лучшей в категории «За популяризацию имиджа Одессы на международной арене». «Адвокатом года» выбрана директор юридической компании «Справедливость и закон», партнер адвокатского объединения «Лига независимых адвокатов» Ольга Чайка.

Компания «Магма Кипрус Проперти» стала лучшей инвестиционной компанией года на зарубежном рынке недвижимости, а «Брендом года» признали компанию «Мостана Фловерс». За творческое достижение года почётные награды рейтинга получила солистка Одесской Музкомедии, лауреат Международного конкурса артистов оперетты Наталия Ткачук.

Лучшим супермаркетом детских товаров в Украине признано детское пространство «Амадор». В номинации «За вклад в воспитание экологической культуры одесситов» победителем признали КП «Одесский зоопарк». Лучшим пляжем Одессы стал «Калетон», а любимым местом отдыха одесситов - сеть кафе «Штрудель». Лидером в сфере организации семейного досуга назвали сеть развлекательных комплексов «Колорито».

Награду из рук «Миссис Европа – 2012» Елены Мозолевой принимает коммерческий директор «Амадор» Евгений Танцюра

Актриса театров «Маски» и «Кабаре буффон» Яна Делиева награждает гендиректора «Колорито» Инну Качанову

В категории «Сеть супермаркетов года» награды удостоилась компания «Таврия В», «Телеканалом года» стал телевизионный канал «Репортёр». В номинации «Творческий юбилей года» лучшей признана Одесская школа американского классического степа «Умелые ноги», которая отпраздновала в этом году 20-летний юбилей.

Торжественную церемонию рейтинга популярности «Народное признание»-«Одессит года»-2019 помогли организовать друзья и партнёры проекта. А именно:

Официальный партнёр – концерн «Е-ГАЗ»

Титульный партнёр – компания «Кока-Кола»

Технический партнёр – телекоммуникационная компания «ТЕNЕТ»

Партнёры – бренд ELEN GODIS, ивент-агентство «Inna Tess Events and Weddings», салон красоты «Авантюра», студия флористики «Mostana Flowers», международное материнское агентство «Royal family models».

Прямая трансляция церемонии-2019 прошла на 12 телеканалах: «А-1»; «GTV»; «G-news»; «Сити-ТВ»; «Репортёр»; «3 цифровой»; «Моя Одесса»; «Тревел»; «Одесса»; «Медиаинформ»; «УТВ»; «Здоровье».

Техническим организатором прямого эфира выступила компания «АМС».