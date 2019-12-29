В Украине начался снеголавинный сезон

В Украине объявили открытым снеголавинный сезон. Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). Как отмечается, высокая вероятность схождения лавин наблюдается в западных областях.

"По данным украинского гидрометцентра, в связи с интенсивным приростом снега, в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в районе деятельности сл Плай снеголавинный сезон объявляется открытым",

- говорится в сообщении.

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