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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Украине начался снеголавинный сезон

Категория: Новости

В Украине начался снеголавинный сезон

В Украине объявили открытым снеголавинный сезон. Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). Как отмечается, высокая вероятность схождения лавин наблюдается в западных областях.

"По данным украинского гидрометцентра, в связи с интенсивным приростом снега, в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в районе деятельности сл Плай снеголавинный сезон объявляется открытым",
 - говорится в сообщении.

 

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