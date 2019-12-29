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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В ГБР признали, что не справились с поставленными задачами в 2019 году

Категория: Новости / Политика

В ГБР признали, что не справились с поставленными задачами в 2019 году

Государственное бюро расследований заявило, что по итогам 2019 года ведомство не справилось с первоочередными задачами и вызовами. Об этом сообщается на сайте Бюро.

«Установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении»,
 - говорится в сообщении.
ГБР просит направлять на электронную почту informator@dbr.gov.ua предложения по преодолению кризиса в Бюро, повышению эффективности работы следственных и оперативных подразделений.

«Мы ждем обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях и др. Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлены их подтверждения»,
 - говорится в заявлении.

В декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон о перезапуске Государственного бюро расследований. Теперь ГБР - не центральный орган исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность, а государственный правоохранительный орган.

Был отменен коллегиальный принцип управления в Бюро. Директор ГБР получил полномочия единоличного принятия решений и будет нести всю полноту ответственности за результаты деятельности ГБР. Если они будут неудовлетворительными, его можно будет снять.

Полномочия предыдущего директора ГБР Романа Трубы и его заместителей были досрочно прекращены 27 декабря. Исполняющей обязанности директора Бюро стала депутат Верховной Рады Ирина Венедиктова. Нового директора ГБР выберут на конкурсе.

 

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