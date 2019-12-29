В ГБР признали, что не справились с поставленными задачами в 2019 году

Государственное бюро расследований заявило, что по итогам 2019 года ведомство не справилось с первоочередными задачами и вызовами. Об этом сообщается на сайте Бюро.
ГБР просит направлять на электронную почту informator@dbr.gov.ua предложения по преодолению кризиса в Бюро, повышению эффективности работы следственных и оперативных подразделений.
В декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон о перезапуске Государственного бюро расследований. Теперь ГБР - не центральный орган исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность, а государственный правоохранительный орган.
Был отменен коллегиальный принцип управления в Бюро. Директор ГБР получил полномочия единоличного принятия решений и будет нести всю полноту ответственности за результаты деятельности ГБР. Если они будут неудовлетворительными, его можно будет снять.
Полномочия предыдущего директора ГБР Романа Трубы и его заместителей были досрочно прекращены 27 декабря. Исполняющей обязанности директора Бюро стала депутат Верховной Рады Ирина Венедиктова. Нового директора ГБР выберут на конкурсе.