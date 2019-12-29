Криштиану Роналду показал, как встретил Новый год

Футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, ставший в конце 2019-го обладателем премии Globe Soccer Awards, показал своим подписчикам в Instagram (а их у него целых 185 миллионов!), как провел новогоднюю ночь. 34-летний футболист выложил романтичные снимки с возлюбленной Джорджиной Родригес.



«С Новым годом, моя любовь! Пусть 2020 год для всех будет годом любви, здоровья, мира и успехов»,

«Всегда приятно вернуться домой»,

«Здоровья и любви всем!»

— подписал Криштиану Роналду опубликованные фото, на которых он целует свою невесту.Криштиану также выложил фотографии со своей семьей.— признался знаменитый футболист в подписи к фото с сестрой Катей Авейру, матерью Долорес и братом Угу Авейру с супругой.Фотографиями с новогодней вечеринки поделилась и возлюбленная футболиста. Джорджина показала, как Криштиану закружил ее в танце, а также опубликовала пожелания своим подписчикам:Кстати, на снимках заметно, что на голове Криштиану Роналду по-прежнему красуется косичка, с которой 29 декабря он выходил на сцену во время церемонии вручения футбольных наград в Дубае.

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