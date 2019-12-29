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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

На Ксению Собчак подали в суд известный адвокат

Категория: Новости

На Ксению Собчак подали в суд известный адвокат

Адвокат подал иск в Хамовнический суд Москвы с требованием выплатить несколько сотен тысяч рублей. Более того, Фейгин также судится с журналистом Анатолием Шарием.

"Если высказывание ему не нравится, тут же бежит судиться, суммы обычно небольшие — 50-200 тысяч рублей. В принципе, мне не жалко — могу платить и называть его, как хочу. По всей видимости, сейчас имеется в виду момент, когда мы с Ксюшей обсудили его во время интервью, и в процессе прозвучали нелицеприятные слова. И Фейгин скорее жаловаться. В Литве он подал на меня в суд за то, что я именовал его не адвокатом, а юристом. Судьи угорали. Надеюсь, Ксения не будет обращать на этого дурака внимание! Кстати, статуса адвоката он лишен, остался не у дел, поэтому пытается хайпиться изо всех сил",
 — рассказал коллега Собчак Анатолий Шарий.

Сама Ксения Собчак пока иск не прокомментировала.


Источник: СЕГОДНЯ



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