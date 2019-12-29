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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

«Медовый месяц заканчивается»: социолог дала прогноз по рейтингу Зеленского

Категория: Новости / Политика

«Медовый месяц заканчивается»: социолог дала прогноз по рейтингу Зеленского

Директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина считает, что "медовый месяц" Президента Владимира Зеленского подходит к концу. Она пояснила падение рейтинга Президента непопулярными решениями Парламента, а также – многочисленными скандалами.

“Медовый месяц заканчивается, но сладкое еще продолжается. Резко пошло вниз доверие к Верховной Раде. Думаю, причиной этому многочисленные скандалы, потому что каких-то особо непопулярных решений парламент не принимал. Правительство тоже как-то не очень котируется, а Зеленского почему-то да, поддерживают”,
 – отметила она.
Бекешкина отметила, что формула “царь хороший – бояре плохие” не будет работать долго, поскольку украинцы не хотят считать, что они ошиблись. Рейтинг Зеленского будет “проседать” после решений, которые делят общество. Как пример, законопроект об открытии рынка земли.

 

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