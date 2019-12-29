 
Информация к новости
  • Просмотров: 90
  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

ИИ научился точнее диагностировать рак груди, чем шесть радиологов

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

ИИ научился точнее диагностировать рак груди, чем шесть радиологов

В рамках исследования искусственный интеллект проанализировал почти 29 тысяч рентгеновских снимков женщин, которые наблюдались у онкологов на протяжении 10 последних лет.

Программа на 1,2% меньше выдает ложноположительных диагнозов (когда кажется, что рак развивается, хотя это не так) по сравнению с одним врачом-радиологом. Кроме этого, алгоритм на 2,7% меньше выдавал ложноотрицательных результатов – это случаи, когда рак уже развивается, но его не заметили.

“Эксперимент превысил все мои ожидания. Он будет иметь значительное влияние на качество анализа, а также освободит радиологов для более важных вещей”,
 – заявила одна из авторов исследования, профессор Имперского колледжа Лондона Ара Дарзи.

Исследователи отметили, что искусственный интеллект, несмотря на высокую точность диагностики, не сможет заменить работу врачей. ИИ будет использовать на этапе анализа рентгеновских снимков.

 

Источник



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать