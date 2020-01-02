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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Плату за транзит российского газа засекретили

Категория: Новости / Экономика и финансы

Плату за транзит российского газа засекретили

Тарифы на транспортировку газа из России засекретили. В Нафтогазе заявили, что это "обычная практика между коммерческими компаниями".
Плата за организацию транзита российского газа по территории Украины является конфиденциальной информацией. Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.
Как напомнил Витренко, в конце 2019 года тарифы на транспортировку газа установил регулятор НКРЭКУ. По его словам, эти тарифы являются конкурентными.

"Нафтогаз лишь добавляет плату за свои услуги (понятно, что эта плата не может быть отрицательной...) Плата за организацию транзита, которая указана в контракте с Газпромом, является конфиденциальной информацией, поскольку контракты являются конфиденциальными (обычная практика между коммерческими компаниями)",
 - сообщил представитель Нафтогаза.
По его расчетам, гарантированные доходы от транзита составят 7,2 млрд долларов за пять лет.
"Учитывая общий объем гарантированных мощностей (65 млрд кубометров в 2020 год и потом по 40 млрд на следующие 4 года; то есть 225 млрд кубометров за 5 лет), получается, что за тысячу кубометров заранее забронированных мощностей Газпром заплатит минимум 32 доллара", - написал он.
Напомним, 30 декабря Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно этому документу, гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС – 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

 

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