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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Судьбу Крыма можно начинать обсуждать без России

Категория: Новости / Политика

Судьбу Крыма можно начинать обсуждать без России

Начинать обсуждать судьбу аннексированного Крыма на международном уровне можно без участия представителей России.
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
По его словам, для деоккупации полуострова есть два мировых формата. В первый входят международные организации, когда ООН и ЮНЕСКО принимают резолюции и анализируют ситуацию в Крыму, Европейский союз продолжает санкции против России, а Совет Европы пытается попасть на полуостров с визитом.
Второй формат – двусторонний между Украиной и Россией. Кулеба считает, что нужен некий креативный формат, где, подобно нормандскому формату, происходила бы дискуссия по Крыму.
По его словам, в Украине осознают, что российская сторона выступит против этих инициатив. Кулеба заявил, что нужно определиться с форматом, а затем начать в нем обсуждение и без участия России. Он верит, что деоккупация Крыма рано или поздно состоится и Украина должна быть полностью к этому готова.

 

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