Депутат Николаевского облсовета угрожал пистолетом патрульным полицейским

24 декабря около 01:25 экипаж патрульных полицейских в Березанском районе остановил автомобиль Toyota. Водитель нарушил Правила дорожного движения, осуществив обгон патрульного автомобиля, пересекая сплошную полосу. Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.

Когда полицейские подошли к транспортному средству, водитель, сидя в салоне, достал пистолет, перевел его в боевую готовность, и сообщил, что намерен применить оружие. Аргументировал тем, что он неуверен, что с ним общается сотрудник полиции. На требование полицейского спрятать оружие и предоставить документы, водитель резко начал движение, пытаясь скрыться.

Полицейские бросились догонять водителя, опередили его автомобиль и заблокировали. Оказалось, что за рулем находится депутат Николаевского областного совета. На место вызвали следственно-оперативную группу.

На водителя патрульные составили админпротоколы за ч. 1 ст. 122-2 «Невыполнение водителями требований об остановке» и ч. 2 ст. 122 «Превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения» КУпАП.

За угрозу оружием полицейским следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Пистолет, предварительно травматического действия, правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Сегодня, 2 января, за подписью в. а. прокурора Николаевской области депутату объявлено о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время судом ему будет избрана мера пресечения.

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