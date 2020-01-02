Торговцы бросили нераспроданные ёлки прямо на одесских улицах

Продавцы ёлок и сосен уехали к себе домой перед Новым годом, бросив нераспроданный товар прямо на улицах Одессы. Коммунальные службы города оперативно принялись ликвидировать эти «кладбища ёлок». Как сообщили в пресс-службе «Горзелентреста», деревья собирают и отвозят в теплицы предприятия, где их перерабатывают в опилки. В дальнейшем опилки будут использовать в производственных нуждах: они помогают замедлить рост сорняков, сохранить влагу в почве и снизить риск заражения почвы болезнетворными микроорганизмами.
Директор департамента жилищно–коммунального хозяйства Дмитрий Жеман отметил, что так заниматься предпринимательской деятельностью нельзя.
Благодаря работе одесских коммунальщиков, к вечеру 1 января брошенных ёлочных развалов практически не осталось.