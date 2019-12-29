США ночью ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани

3 января через несколько часов после бомбардировки международного аэропорта в Багдаде США убили иранского генерала Касема Сулеймани – по указанию американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на DW.

Отмечается, что Сулеймани возглавлял Корпус стражей исламской революции (КСИР) "Аль-Кудс".

В ночь на 3 января аэропорт в Багдаде по меньшей мере трижды бомбили. В результате налета убиты 8 человек, в том числе и Сулеймани. Вероятно, Сулеймани прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби". Американская ракеты попали в колонну авто этого формирования. По официальным данным, ракеты взорвались вблизи состава грузов, предназначавшихся для авиаперевозки.

Представитель Пентагона пояснил, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и членов дипломатической службы в Ираке и регионе. Также Вашингтон обвинил Сулеймани в одобрении штурма посольства США в Багдаде 31 декабря.

СМИ уже предполагают, что убийство генерала может привести к ответу со стороны Ирака. Так, экс-командующий Корпуса стражей исламской революции призвал «жестоко отомстить Америке».

Напомним, участники поддерживаемой Ираном шиитской группировки "Катаиб Хезболла" и их сторонники два дня подряд митинговали у посольства США в Багдаде. 31 декабря они атаковали посольство - прорвались на территорию, разрушив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна. Накануне протестующие подожгли крышу пропускного пункта, расположенного на территории дипломатического представительства.

Американским морским пехотинцам, которые охраняют посольство США, пришлось применить слезоточивый газ, чтобы помешать дальнейшим действиям протестующих. Только после этого иракские силовики начали оттеснять толпу от ограды диппредставительства.