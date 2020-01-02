В Украине началась регистрация на пробное ВНО

В пятницу, 3 января, начинается регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО) на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования, которая продлится до 24 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Как отмечается, пробное тестирование по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта.

При этом в день проведения пробного тестирования каждый пользователь может пройти тест из одного учебного предмета.

Лица, которые зарегистрируются для участия в пробном тестировании, будут иметь возможность:

ознакомиться со стандартизированными тестами, соответствующие требованиям программ, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания 2020 года;

выполнить пробный тест и попрактиковаться в заполнении бланков ответов;

узнать правильные ответы к заданиям пробного тестирования, которые будут размещены на сайте Украинского центра оценивания качества образования в определенное время;

получить результат пробного тестирования с помощью специального сервиса (по желанию);

психологически настроиться на прохождение внешнего независимого оценивания;

научиться эффективно распределять время;

оценить свой уровень знаний.

Пробное внешнее независимое оценивание является платной услугой для участников и неприбыльной для организаторов и проводится за средства физических и юридических лиц.

В Центре обращают внимание, что регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результаты пробного ВНО не будет засчитан как оценки за государственную итоговую аттестацию и не будет использовано для участия в конкурсном отборе при поступлении в высшие учебные заведения.

Напомним, ВНО в Украине в 2020 году пройдет с 21 мая по 15 июня. Согласно графику ВНО-2020, регистрация пройдет с 3 февраля по 24 марта. Размещение приглашений-пропусков состоится до 30 апреля.